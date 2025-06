Catania lascia il figlio dal barbiere e va a spacciare | arrestato

Catania ancora sotto i riflettori per un episodio di cronaca che desta preoccupazione: un uomo, lasciando temporaneamente il figlio dal barbiere, si dedica ad attività illecite. Durante un intervento delle forze dell’ordine nel centro storico, è stato arrestato per aver consegnato droga in cambio di denaro. La scena si è conclusa con il sequestro della sostanza stupefacente e l’arresto del soggetto, evidenziando l’importanza della vigilanza e delle forze dell’ordine nel proteggere la comunità.

Durante un pattugliamento nel centro storico di Catania, gli agenti delle Volanti hanno notato in via Luigi Sturzo un uomo in scooter che consegnava un involucro di plastica in cambio di denaro. Insospettiti da quella che pareva una compravendita di droga, i poliziotti sono intervenuti bloccando il 34enne. Il sequestro della sostanza stupefacente. La perquisizione ha portato al rinvenimento, nel marsupio dell'uomo, di undici dosi di marijuana e di 650?euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato.

