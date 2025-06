Catamarano si rovescia nel lago turisti stranieri in balia delle onde

Un'avventura che poteva trasformarsi in tragedia, fortunatamente evitata grazie al pronto intervento del personale dell'idroambulanza. Nel tardo pomeriggio di sabato a Dervio, due turisti stranieri si sono trovati in grave difficoltà dopo il capovolgimento del loro catamarano nel Lago di Como. Un episodio che evidenzia l'importanza della prudenza e della presenza di soccorso tempestivo, un monito per tutti gli amanti delle acque lacustri.

Si rovesciano con un catamarano nelle acque lacustri e rischiano la vita, ma vengono recuperati dal personale dell'idroambulanza in servizio sul Lago di Como. È accaduto nel tardo pomeriggio di sabato a Dervio quando due turisti hanno rischiato la vita a causa di un incidente, forse dovuto.

