Catamarano alla deriva a Dervio | una velista soccorsa l’altro trainato a riva con la barca

Dervio (Lecco), 15 giugno 2025 – Il lago in burrasca, il catamarano scuffiato adagiato sul fianco, la riva sempre più vicina con il rischio di schiantarsi sugli scogli. Una situazione estremamente pericolosa, ma il proprietario non voleva abbandonare l'imbarcazione. Disastro sfiorato nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Dervio, dove gli Opsa della Croce rossa lecchese hanno salvato una velista e i vigili del fuoco della squadra nautica trainato un natante con a bordo il suo comandante, uno straniero, che non voleva lasciarlo in un approdo sicuro. Il naufragio. Il sabato era praticamente concluso, gli Operatori polivalenti del soccorso acquatico della Croce rossa stavano rientrando in porto da Bellagio a Colico con la loro idroambulanza al termine della prima giornata di servizio estivo sul lavoro.