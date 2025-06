Castiglion Fibocchi un sabato tra cultura pedalate e convivialità

Castiglion Fibocchi si trasforma in un vibrante palcoscenico di cultura, sport e convivialità, regalando un sabato indimenticabile a residenti e visitatori. Tra pedalate sportive e appuntamenti culturali, il borgo si è animato di energia e calore, rafforzando il senso di comunità e valorizzando il suo patrimonio locale. Un giorno che ha dimostrato come tradizione e convivialità possano convivere in perfetta armonia, lasciando un ricordo duraturo di questa splendida giornata.

Arezzo, 15 giugno 2025 – . Sabato 14 giugno 2025, Castiglion Fibocchi ha celebrato una giornata intensa e partecipata, all'insegna della cultura, dello sport e del senso di comunità. Due eventi distinti ma profondamente legati al territorio hanno animato il borgo, coinvolgendo cittadini, visitatori e appassionati. Le iniziative si sono aperte alle ore 10:00, in piazza delle Fiere, dove si è svolto il momento culturale della giornata: l'inaugurazione della mostra Macin'Arte – Storia e arte della macinatura ripercorsa attraverso macinini di tutte le epoche, ospitata nel palazzo "ex Stimmatine".

Taglio del nastro per due nuovi spazi culturale e di informazioni turistiche a Castiglion Fibocchi. Vai su Facebook

