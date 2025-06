Cassano d' Adda | si tuffa nel canale e non riemerge più si cerca un dodicenne

Una giornata di apprensione a Cassano d’Adda, dove un dodicenne è scomparso nel canale del Linificio. Le autorità, tra cui sommozzatori dei vigili del fuoco, volontari e forze dell’ordine, si stanno impegnando senza sosta nella ricerca, sperando di riportare in salvo il ragazzo. Restiamo in attesa di aggiornamenti, mantenendo viva la speranza che questa drammatica vicenda possa risolversi al più presto.

Sommozzatori dei vigili del fuoco, volontari e forze dell'ordine sono impegnati da ore nelle operazioni di ricerca: il ragazzino è scomparso nelle acque del Linificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cassano d'Adda: si tuffa nel canale e non riemerge più, si cerca un dodicenne

