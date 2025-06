Caso Villa Pamphili Rexal Ford si era presentato come sceneggiatore

Un caso che ha catturato l’attenzione dell’Italia si sta avvicinando a una svolta decisiva. Rexal Ford, il 45enne californiano arrestato a Skiathos, potrebbe presto affrontare l’estradizione per il tragico omicidio avvenuto a Villa Pamphili. Le autorità italiane stanno lavorando intensamente per formalizzare questa richiesta, portando alla luce un inquietante scenario che scuote Roma e tutto il paese. La verità sta per emergere.

Rexal Ford: si avvicina l'estradizione in Italia per l'omicidio di Villa Pamphili. Le autorità italiane sono al lavoro per formalizzare la richiesta di estradizione nei confronti di Rexal Ford, il 45enne californiano arrestato pochi giorni fa sull'isola greca di Skiathos e accusato del duplice omicidio che ha sconvolto Roma: la morte di una bambina di pochi mesi e la soppressione del cadavere della madre, i cui corpi sono stati ritrovati una settimana fa a Villa Pamphili. L'uomo, attualmente detenuto in un penitenziario ellenico, potrebbe essere trasferito in Italia nel giro di alcune settimane, ma prima la richiesta dovrà superare il vaglio della magistratura greca, che dovrà verificare la conformità della domanda italiana con il proprio ordinamento e le convenzioni internazionali.

