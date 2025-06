Caso giudice di pace | E’ interruzione di pubblico servizio

Un caso giudiziario che solleva importanti questioni sulla tutela del pubblico servizio e le responsabilità degli amministratori. Morena Lotti, ex dipendente comunale di San Miniato, denuncia come le azioni intraprese siano state più di un semplice disservizio: si tratta, secondo lei, di una vera e propria interruzione di pubblico servizio con potenziali conseguenze penali e patrimoniali per chi ha agito in modo scorretto. Ma cosa succederà ora?

"Quello che è stato fatto, a mio avviso, si configura invece come una vera e propria interruzione di pubblico servizio che, oltre a danneggiare gravemente tutti i cittadini interessati, espone al rischio di conseguenze patrimoniali e penali gli amministratori comunali di San Miniato che se ne sono resi responsabili". Lo dice Morena Lotti, ex dipendente del Comune di San Miniato che, dal 2014 al 2020, è stata distaccata all’Ufficio del Giudice di Pace, dove ha svolto le funzioni di cancelliere. Ufficio che ora è chiuso per mancanza di personale. Lotti riepiloga e spiega come il Giudice di Pace trovò posto in piazza Bonaparte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso giudice di pace: "E’ interruzione di pubblico servizio"

In questa notizia si parla di: giudice - pace - interruzione - pubblico

Migranti in Albania, ora lo stop ai trattenimenti arriva dal giudice di pace. Si attende la Corte Costituzionale - Negli ultimi sviluppi riguardanti la questione dei migranti in Albania, un giudice di pace di Roma ha richiesto l'immediata liberazione di un cittadino straniero dal Cpr di Gjader.

Dopo la Puglia, anche l’Emilia-Romagna ha deciso: stop a ogni rapporto istituzionale con il governo israeliano. Il presidente Michele De Pascale ha inviato una lettera alla giunta e ai dirigenti regionali per chiedere l’interruzione di ogni relazione con soggetti ri Vai su Facebook

Caso giudice di pace: E’ interruzione di pubblico servizio; Giudice di Pace, l'ex dipendente: Un ufficio pubblico di quel genere non può essere chiuso dalla sera alla mattina; Carenza di giudici di pace, oltre 1100 cause ferme: Giustizia di prossimità rischia il collasso.

Chiedevano l'allaccio per l'acqua, non fu interruzione di pubblico servizio: cinque assolti

Secondo quotidianodigela.it: Erano accusati di interruzione di pubblico servizio ma sono stati assolti dal giudice Marica Marino per "particolare tenuità del fatto".