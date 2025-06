Case Erp di Fiumicino il comune ratifica la decadenza del diritto di superficie

Il Comune di Fiumicino si distingue ancora una volta per la sua fermezza nella tutela della legalità e del patrimonio pubblico. Con un atto ufficiale approvato il 12 giugno 2025, la Giunta comunale ha ratificato la decadenza del diritto di superficie di alcuni alloggi ERP di via Enrico Berlinguer, evidenziando l’impegno dell’amministrazione nel garantire trasparenza e rispetto delle normative. Questa decisione sottolinea come l’ente sia determinato a mantenere ordine e correttezza nel settore immobiliare pubblico.

Fiumicino, 14 giugno 2025- Con un atto formale approvato il 12 giugno 2025, la Giunta comunale di Fiumicino ha confermato la decadenza del diritto di superficie per alcuni alloggi del comparto ERP di via Enrico Berlinguer. La decisione segue il procedimento avviato a dicembre e ratifica quanto già annunciato con un precedente comunicato stampa: l'ente ha preso atto delle violazioni delle condizioni convenzionali e della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica, procedendo con la risoluzione della convenzione stipulata con l'operatore originario, poi dichiarato fallito.

