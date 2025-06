Carte Parlanti – Una storia di collage condivisa

Le Carte Parlanti 8211 sono molto più di semplici immagini: sono finestre aperte su mondi condivisi, capaci di suscitare emozioni e connessioni profonde. Unisciti a noi in questo viaggio creativo dove, attraverso collage e parole, darai vita a una tua unica Carta Dixit, trasformandola in un punto di partenza per poesia, scoperta e condivisione. Preparati a parlare con immagini e a lasciarti sorprendere dall’eco delle tue emozioni.

Scopri con noi la bellezza delle immagini che parlano e delle parole che uniscono. In questo laboratorio espressivo, guideremo la creazione della tua Carta Dixit – una piccola opera visiva e simbolica – che sarà il punto di partenza per scrivere, condividere e costruire insieme una poesia.



