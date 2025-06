Carrie Bradshaw e il naked dress | come un vestito ha cambiato il modo di vestirsi e sedurre negli anni ’90

Carrie Bradshaw e il naked dress: un’icona di stile che ha rivoluzionato il modo di vestirsi e sedurre nel corso degli anni. La scena d'apertura di Sex and the City segna un punto di svolta, trasformando la moda da semplice sfondo a protagonista narrativa. È qui che Carrie, tra le pozzanghere di New York, incarna un simbolo di emancipazione e innovazione, dimostrando come un vestito possa essere molto più di un indumento, diventando un linguaggio di sé.

C’è un momento preciso nella storia della tv in cui la moda (cioé Carrie Bradshaw) ha smesso di essere un semplice dettaglio di scena per diventare parte integrante della narrazione. È la scena di apertura di Sex and the City: Carrie Bradshaw viene investita da una pozzanghera mentre cammina per le strade di New York. Il colpevole è un autobus, e su di esso campeggia la pubblicità della sua rubrica, con lei fotografata in un miniabito color carne, tanto audace quanto emblematico. Quel vestito — soprannominato da Charlotte York “the naked dress” — è diventato, senza troppa retorica, un’icona della cultura pop. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Carrie Bradshaw e il naked dress: come un vestito ha cambiato il modo di vestirsi (e sedurre) negli anni ’90

