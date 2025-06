Caro vita a Terni ecco come è cambiato il prezzo del carrello della spesa negli ultimi dodici mesi

caro vita a Terni, ecco come il prezzo del carrello della spesa è cambiato negli ultimi dodici mesi. Alcuni prodotti sono saliti di prezzo, altri sono diminuiti, ma nel complesso, da aprile 2024 ad aprile 2025, il costo complessivo ha registrato un aumento. Per dare un’idea chiara di questa tendenza, analizzeremo i dettagli più rilevanti, aiutandoti a capire come affrontare al meglio questa situazione in continua evoluzione.

C'è qualcosa che è aumentato e qualcos'altro che, al contrario, è diminuito. Cambiando l'ordine degli addendi, però il risultato è questo: il carrello della spesa a Terni, da aprile 2024 ad aprile 2025 (gli ultimi dati aggiornati disponibili) è aumentato. Di poco, ma è aumentato.

