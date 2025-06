Carmen Russo torna a Genova ed è subito nostalgia | Quanti ricordi qui

Carmen Russo torna a Genova, riscoprendo le radici che l’hanno cresciuta. Il suo video emoziona i genovesi, riportando alla memoria ricordi e emozioni profonde. La showgirl rivive momenti speciali nel cuore della sua città natale, condividendo un frammento di vita con il mondo. La nostalgia si mescola alla gioia di tornare a casa: un viaggio nel passato che rende tutto più autentico e coinvolgente. Quanti ricordi si risvegliano in un attimo...

Tante condivisioni sui gruppi social dei genovesi per un video postato da Carmen Russo. La showgirl è passata da Genova, la sua città, e ha postato su Instagram un video girato a pochi passi dalla casa in cui è nata, in via Giovanni Torti. "Via Giovanni Torti - afferma emozionata - in quel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it