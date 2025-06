Carlotta Ferrari fra le donne di Forbes La manager fra le 100 eccellenze

Carlotta Ferrari, originaria di Carrara, conquista la scena nazionale tra le donne di successo premiate da Forbes Italia. La sua leadership come presidente del Convention Bureau Italia e direttore generale della Fondazione Destination Florence la colloca tra le 100 eccellenze del 2025, riconoscendo il suo contributo nel settore del turismo e oltre. Un esempio di determinazione e visione che evidenzia come le donne italiane stiano plasmando il futuro economico del paese.

CARRARA C’è anche una manager carrarina del turismo tra le 100 donne "eccellenti" del 2025 secondo Forbes Italia: è Carlotta Ferrari, presidente del Convention Bureau Italia e direttrice generale della Fondazione Destination Florence. Originaria di Carrara, da anni trapiantata a Firenze, è citata nella prestigiosa lista redatta dalla rivista che ogni anno celebra figure femminili e non solo, capaci di lasciare il segno nel mondo dell’economia, dell’innovazione, della cultura e del sociale. Carlotta Ferrari è stata premiata per il suo contributo nel trasformare il settore del turismo e degli eventi in Italia, e in particolare a Firenze, dove ha guidato un’evoluzione decisiva del Convention Bureau locale, portandolo da piccolo consorzio a fondazione pubblico-privata con oltre 150 imprese e un ruolo centrale nella governance dei flussi turistici della cittĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carlotta Ferrari fra le donne di Forbes. La manager fra le 100 eccellenze

In questa notizia si parla di: carlotta - ferrari - donne - forbes

Carlotta Ferrari tra le 100 Donne Eccellenti di Forbes Italia 2025: in riconoscimento per l'Innovazione nel Turismo; Tra le 100 donne 'eccellenti' del turismo per Forbes c'è la fiorentina Carlotta Ferrari; Turismo, una manager di Carrara tra le top 100 di Forbes Italia.

Tra le 100 donne 'eccellenti' del turismo per Forbes c'è la fiorentina Carlotta Ferrari

Come scrive gonews.it: C’è anche una manager fiorentina e toscana del turismo tra le 100 donne “eccellenti” nel 2025 secondo Forbes Italia: è Carlotta Ferrari, presidente del ...