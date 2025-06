Carlo Legrottaglie ucciso arresti dei due malviventi | raccolta fondi per i due poliziotti indagati Gli agenti devono rispondere di omicidio colposo per la morte di uno dei banditi

Il tragico episodio che ha coinvolto l’agente Carlo Legrottaglie, ucciso durante un intervento, ha scosso l’intera comunità. In risposta, il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (MOSAP) ha lanciato una raccolta fondi per sostenere i due agenti del Commissariato di Grottaglie, indagati per il loro ruolo in questa triste vicenda. Un gesto di solidarietà e vicinanza in un momento di grande tensione e incertezza.

Di seguito il comunicato: Il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (MOSAP), per voce del Segretario Generale Fabio Conestà, promuove l’avvio di una raccolta fondi a sostegno dei due agenti del Commissariato di Grottaglie attualmente indagati per atto dovuto, in relazione alla morte del criminale responsabile dell’uccisione del carabiniere Carlo Legrottaglie. «I colleghi – afferma Conestà – sono intervenuti in un contesto di gravissimo pericolo, fronteggiando soggetti armati in un conflitto a fuoco in cui hanno rischiato la vita per difendere la collettività. Oggi, per quell’intervento, si trovano indagati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Carlo Legrottaglie ucciso, arresti dei due malviventi: raccolta fondi per i due poliziotti indagati Gli agenti devono rispondere di omicidio colposo per la morte di uno dei banditi

In questa notizia si parla di: carlo - legrottaglie - raccolta - fondi

Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie morto durante un inseguimento: tra 10 giorni sarebbe andato in pensione. Caccia a due uomini - Tragedia a Francavilla Fontana: un carabiniere, Carlo Legrottaglie, è stato assassinato durante un inseguimento.

Da Frosinone una raccolta fondi in onore di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #carlolegrottaglie #italia #solidarietà Vai su Facebook

Da Frosinone una raccolta fondi in onore di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana Il | http://tg24.info | https://tg24.info/da-frosinone-una-raccolta-fondi-in-onore-di-carlo-legrottaglie-il-carabiniere-ucciso-a-francavilla-fontana/?utm_source - X Vai su X

Carlo Legrottaglie ucciso, arresti dei due malviventi: raccolta fondi per i due poliziotti indagati; Ha sacrificato tutta la sua vita. La raccolta fondi per il carabiniere ucciso; Da Frosinone una raccolta fondi in onore di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana.

"Ha sacrificato tutta la sua vita". La raccolta fondi per il carabiniere ucciso - Non ci sono stati vandalismi o proteste di piazza per il brigadiere Carlo Legrottaglie ma con una raccolta fondi per la famiglia, gli italiani stanno dimostrando il loro grande cuore ... Da msn.com