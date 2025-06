Carlo Legrottaglie ucciso arresti dei due malviventi | accolta fondi per i due poliziotti indagati Gli agenti devono rispondere di omicidio colposo per la morte di uno dei banditi

In un momento di tensione e tragicità, il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia lancia una raccolta fondi per sostenere due agenti indagati per omicidio colposo, coinvolti nella tragica morte di uno dei malviventi responsabili dell’uccisione del carabiniere Carlo Legrottaglie. La vicenda evidenzia le sfide e le difficoltà che quotidianamente affrontano gli operatori di polizia, mettendo in luce l’importanza di solidarietà e tutela nel loro difficile operato.

Il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (MOSAP), per voce del Segretario Generale Fabio Conestà, promuove l'avvio di una raccolta fondi a sostegno dei due agenti del Commissariato di Grottaglie attualmente indagati per atto dovuto, in relazione alla morte del criminale responsabile dell'uccisione del carabiniere Carlo Legrottaglie. «I colleghi – afferma Conestà – sono intervenuti in un contesto di gravissimo pericolo, fronteggiando soggetti armati in un conflitto a fuoco in cui hanno rischiato la vita per difendere la collettività. Oggi, per quell'intervento, si trovano indagati.

