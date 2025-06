Carlo Legrottaglie indagati per omicidio colposo i due poliziotti che hanno sparato ai banditi in fuga

Una vicenda che scuote l’opinione pubblica quella di Carlo Legrottaglie, il brigadiere ucciso, e dei due poliziotti coinvolti nella sparatoria. Indagati per omicidio colposo, si apre un nuovo capitolo nel delicato equilibrio tra giustizia e sicurezza. La verità emergerà, ma intanto il paese si interroga sulle circostanze di questa drammatica vicenda. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Sono stati iscritti nel registro degli indagati, per "atto dovuto", i due poliziotti che giovedì scorso hanno ucciso Michele Mastropietro durante un conflitto a fuoco. L’uomo era in fuga dopo l’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: carlo - legrottaglie - indagati - omicidio

Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie morto durante un inseguimento: tra 10 giorni sarebbe andato in pensione. Caccia a due uomini - Tragedia a Francavilla Fontana: un carabiniere, Carlo Legrottaglie, è stato assassinato durante un inseguimento.

Si tratta di un atto dovuto, in vista dell'autopsia sul corpo di Mastropietro Sono indagati per omicidio colposo, come atto dovuto, i due agenti della Polizia chegiovedì scorso si sono imbattuti nei due ricercati per la morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, in Vai su Facebook

Omicidio di Carlo Legrottaglie: indagati gli agenti che hanno arrestato i due malviventi http://noinotizie.it Vai su X

Carabiniere ucciso, indagati i due agenti che hanno sparato al killer?; Carlo Legrottaglie ucciso, indagati per omicidio colposo gli agenti della Polizia che hanno sparato al killer; Carlo Legrottaglie, indagati per omicidio colposo i due poliziotti che hanno sparato ai banditi in fuga.

Carlo Legrottaglie, indagati per omicidio colposo i due poliziotti che hanno sparato ai banditi in fuga - Sono stati iscritti nel registro degli indagati, per "atto dovuto", i due poliziotti che giovedì scorso hanno ucciso Michele Mastropietro durante ... Lo riporta fanpage.it