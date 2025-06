Carlo Legrottaglie i poliziotti indagati e il nodo del rimborso delle spese legali | Non è scontato Cosa succede ora

La vicenda che coinvolge Carlo Legrottaglie, il carabiniere tragicamente scomparso, continua a scuotere l’opinione pubblica. I poliziotti indagati e il controverso nodo del rimborso delle spese legali alimentano un dibattito acceso, dove nulla è scontato. Ma cosa succederà ora? La verità e la giustizia devono ancora fare luce su una vicenda complessa e delicata.

La polemica va avanti ormai da due giorni: i due poliziotti che hanno inseguito i due banditi coinvolti nella sparatoria in cui è morto il carabiniere Carlo Legrottaglie sono indagati per.

Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie morto durante un inseguimento: tra 10 giorni sarebbe andato in pensione. Caccia a due uomini - Tragedia a Francavilla Fontana: un carabiniere, Carlo Legrottaglie, è stato assassinato durante un inseguimento.

Carlo Legrottaglie, indagati per omicidio colposo i due poliziotti che hanno sparato ai banditi in fuga; La morte del killer del carabiniere Legrottaglie: indagati due poliziotti. L'ira dei colleghi: «Schiaffo a chi; Poliziotti indagati per la morte di Mastropietro, è polemica: killer del carabiniere pronto a fare una strage.

Sono stati iscritti nel registro degli indagati, per "atto dovuto", i due poliziotti che giovedì scorso hanno ucciso Michele Mastropietro durante