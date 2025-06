Card carburante usata per le auto private | indagine sulla Polizia Municipale

Un'ombra di sospetto si staglia sulla Polizia Municipale di Sala Consilina, con un’indagine aperta dalla Procura di Lagonegro sull’uso improprio della card carburante. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e l’integrità delle forze dell’ordine locali, mentre le autorità cercano di fare luce su eventuali malefatte. La giustizia è chiamata a chiarire i fatti e ristabilire la fiducia dei cittadini.

La Procura di Lagonegro ha avviato un’indagine per peculato che vedrebbe coinvolti uno o più agenti della Polizia Municipale di Sala Consilina. A far partire gli accertamenti una denuncia presentata per un presunto uso improprio della card utilizzata per il rifornimento di carburante delle auto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it