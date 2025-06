Carciofo violetto di san luca | scopri la puntata di melaverde del 15 giugno

Se sei appassionato di natura, tradizioni e innovazione, non perdere la nuova puntata di Melaverde in onda domenica 15 giugno! Condotta da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding, questa edizione ti guiderà alla scoperta del carciofo violetto di San Luca, una perla dell’agricoltura emiliano-romagnola. Un viaggio tra territorio e sostenibilità che ti lascerà senza parole. Preparati a immergerti in un mondo ricco di storia e autenticità!

Una nuova puntata di Melaverde si prepara ad andare in onda, offrendo agli spettatori un approfondimento sulle peculiarità del territorio emiliano-romagnolo e delle sue tradizioni agricole. La trasmissione, condotta dalla coppia composta da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding, propone un viaggio tra natura, cultura e innovazione, con focus su pratiche sostenibili e recupero di specie autoctone. L'evento televisivo sarà trasmesso domenica 15 giugno a partire dalle ore 11:50 su Canale 5, con possibilità di visione anche in streaming tramite l'app Mediaset Infinity.

Secondo maridacaterini.it: Nel corso della puntata, Venuto incontra padre e figlio che hanno avviato un allevamento di yak.