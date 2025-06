Carabiniere ucciso parla il fratello | Gli dicevo basta ma voleva salvare il mondo

Non così si doveva concludere la vita di un uomo dedito al servizio e alla protezione degli altri. Vito Legrottaglie ricorda con dolore e orgoglio il fratello Carlo, che, nel suo ultimo giorno di lavoro, ha scelto di salvare il mondo, anche a costo della vita. La sua storia ci invita a riflettere sul valore del sacrificio e sull'importanza di ricordare sempre chi mette la vita al servizio della collettività.

"Io gli dicevo basta, hai 60 anni, stai a casa, hai una famiglia. Ma lui voleva salvare il mondo": a parlare è Vito Legrottaglie, fratello di Carlo, il brigadiere capo di Ostuni ucciso in un conflitto a fuoco al culmine di un inseguimento di due malviventi e nel suo ultimo giorno di lavoro prima della tanto agognata pensione. A raccogliere la sua testimonianza e quella dei parenti più stretti del carabiniere, La Repubblica. "Non così" è quello che ripetono i colleghi dell'Arma che lo chiamavano ormai da anni semplicemente "zio Carlo". Non doveva morire in questo modo e il dolore della sua perdita traspare anche dalle poche parole che riesce a dire la madre di Legrottaglie: "Dovevo morire io non tu, Carlo".