Carabiniere ucciso indagati i poliziotti che hanno colpito il bandito | Atto dovuto ma resta assurdo

E' nel loro interesse, serve trasparenza e giustizia per ripristinare la fiducia pubblica. È un momento delicato in cui ogni dettaglio conta, e le indagini devono chiarire se l'uso della forza sia stato proporzionato e giustificato. La vicenda solleva domande fondamentali sulla legge, sulla responsabilità e sulla sicurezza di chi protegge la società. Perché, in questa tragica vicenda, la verità deve prevalere, senza compromessi né omissioni.

"Dovuto", ma non per questo esente da polemiche l'atto, con il quale sono stati indagati i due poliziotti che hanno sparato ai rapinatori autori dell'omicidio del brigadiere capo Carlo Legrotaglie. Gli agenti dovranno spiegare e giustificarsi, raccontare come e perché hanno deciso di rispondere al fuoco, ferendo a morte uno dei due criminali, gli stessi che pochi minuti prima avevano ucciso il militare dell'Arma. "E' nel loro interesse, serve per potersi difendere", spiegano gli esperti di diritto, ma, sottolineano i sindacati di polizia, stride vedere i loro nomi, nello stesso atto del tribunale, a fianco di quello di uno dei due banditi, accusato di concorso in omicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Carabiniere ucciso, indagati i poliziotti che hanno colpito il bandito: "Atto dovuto, ma resta assurdo"

In questa notizia si parla di: atto - ucciso - indagati - poliziotti

Carabiniere ucciso, indagati i due poliziotti protagonisti del conflitto a fuoco con il killer di Legrottaglie: "È un atto dovuto" - Un tragico spargimento di sangue scuote la sicurezza italiana: un carabiniere viene ucciso durante un conflitto a fuoco con il killer di Legrottaglie, e ora due poliziotti coinvolti sono sotto indagine.

La notizia dei due poliziotti indagati per aver ucciso il killer del carabiniere di Brindisi è sconcertante e rappresenta un fatto indegno per un Paese che possa davvero dirsi civile. Grazie al Decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini e dalla Lega, è stata garantit Vai su Facebook

Carabiniere ucciso, indagati i due poliziotti che hanno sparato al killer di Legrottaglie: "È un atto dovuto" Vai su X

Poliziotti indagati per la morte di Mastropietro, è polemica: killer del carabiniere pronto a fare una strage; Carabiniere ucciso, indagati i due poliziotti che hanno sparato al killer di Legrottaglie: È un atto dovuto; Carlo Legrottaglie, indagati per omicidio colposo i due poliziotti che hanno sparato ai banditi in fuga.

Carabiniere ucciso, indagati i due poliziotti che hanno sparato al killer di Legrottaglie: "È un atto dovuto" - Sono indagati per omicidio colposo, come atto dovuto, i due agenti di polizia che giovedì si sono imbattuti nei due ricercati per la morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ingaggiando un confli ... Si legge su msn.com