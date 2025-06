Carabiniere ucciso il tenente colonnello Paglia | Poliziotti indagati? Pessimo messaggio

La tragica scomparsa del tenente colonnello Gianfranco Paglia getta un'ombra sulla nostra sicurezza collettiva. L’iscrizione nel registro degli indagati di due poliziotti per omicidio colposo solleva forti interrogativi sul rispetto delle procedure e sulla fiducia nelle istituzioni. È un messaggio che preoccupa, poiché rischia di indebolire il senso di protezione dei cittadini. È fondamentale fare chiarezza e garantire giustizia, affinché episodi come questo non si ripetano.

"È un pericoloso messaggio che si sta trasmettendo a tutti i cittadini ed evidenzia che la magistratura non garantisce chi è preposto a gestire la nostra sicurezza": così il tenente colonnello MOVM, Gianfranco Paglia, ha definito il nuovo sviluppo della vicenda del brigadiere eroe. Sono stati infatti iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo, come atto dovuto, i due agenti della Polizia di Stato che giovedì 12 giugno hanno intercettato e avuto un conflitto a fuoco con i due ricercati per la morte Carlo Legrottaglie, il carabiniere di 59 anni in servizio nel Nucleo radiomobile dei carabinieri di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Carabiniere ucciso, il tenente colonnello Paglia: "Poliziotti indagati? Pessimo messaggio"

