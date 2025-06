Carabiniere ucciso e agenti indagati | atto dovuto una norma da cambiare

poliziotti e vengono indagati gli agenti intervenuti. Un episodio che solleva profonde riflessioni sulla giustizia e sulla responsabilità delle forze dell'ordine, evidenziando l'urgenza di rivedere norme e procedure per garantire tutela e equità in situazioni così delicate. È un «atto dovuto», sì, ma forse anche il primo passo verso un cambiamento necessario.

