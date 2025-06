Carabiniere ucciso agenti indagati | Atto dovuto centrodestra indignato

La tragica vicenda dei due agenti indagati, nel contesto di un intervento in Campania, riaccende il dibattito sull’uso della forza e sulla presunta tutela degli operatori di polizia. La polemica esplode soprattutto tra il centrodestra, che denuncia un uso indiscriminato dell’«atto dovuto» come scudo per giustificare ogni azione. È sempre la solita storia: quando si tratta di tutela, cosa succede davvero?

È sempre la solita storia dell’«atto dovuto» e del procedimento che scatta «a tutela» di chi, indossando una divisa, si trova costretto a sparare. E così, pure la coppia di poliziotti intervenuta nelle campagne brindisine per fermare i rapinatori che avevano appena colpito a morte il brigadiere capo Carlo Legrottaglie è finita nel registro degli indagati per aver ucciso, in un conflitto a fuoco, uno dei due banditi in fuga. L’accusa? Omicidio colposo legato all’eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi. Nell’avviso di garanzia recapitato dalla Procura di Taranto agli agenti del Commissariato di Grottaglie sono riportate anche le «persone offese»: la moglie, i tre figli e i tre fratelli di Michele Mastropietro, il 59enne responsabile dell’omicidio del carabiniere, con numerosi precedenti penali, la cui salma sarà ora sottoposta ad autopsia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carabiniere ucciso, agenti indagati: "Atto dovuto", centrodestra indignato

In questa notizia si parla di: ucciso - agenti - indagati - atto

Carabiniere ucciso, indagati gli agenti che hanno sparato al killer di Carlo Legrottaglie - Una tragica svolta scuote l’indagine sulla morte del brigadiere Carlo Legrottaglie: sono ora indagati gli agenti coinvolti nello scontro a fuoco che ha portato alla morte di Michele Matropietro, un ricercato con precedenti.

Indagati per omicidio colposo i due agenti che hanno ucciso Michele Mastropietro durante il conflitto a fuoco seguito all’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie. Il sindacato Sap protesta: “Rischiano un processo per aver fatto il loro dovere”. Dure critiche anc Vai su Facebook

Nello stesso giorno in cui piangiamo la morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ci troviamo a esprimere solidarietà ai poliziotti che hanno fermato i due rapinatori e assassini, uccidendone uno e arrestandone l'altro. Solidarietà perché sono indagati per o Vai su X

Morte del killer del carabiniere: gli agenti indagati per omicidio colposo; Carabiniere ucciso, agenti indagati: Atto dovuto, centrodestra indignato | .it; Carlo Legrottaglie, indagati per omicidio colposo i due poliziotti che hanno sparato ai banditi in fuga.

Carabiniere ucciso, indagati gli agenti che hanno sparato al killer di Carlo Legrottaglie - I due agenti cinquantenni che hanno ucciso Michele Mastropietro dopo il conflitto a fuoco sono indagati per omicidio colposo. Lo riporta ilfattoquotidiano.it