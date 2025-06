carabiniere ucciso a brindisi indagati gli agenti che hanno ucciso il malvivente

Una tragedia che ha scosso l'intera comunità di Brindisi: il carabiniere Legrottaglie perde la vita in un’operazione pericolosa, mentre gli agenti coinvolti nella doppia sparatoria sono ora indagati. Purtroppo, si apre un nuovo capitolo nel rispetto della legalità e della responsabilità, con l’avviso di garanzia che mette sotto scrutinio le azioni di chi ha cercato di far rispettare la legge. La giustizia deve fare il suo corso, e la verità emergerà.

Indagati gli agenti coinvolti nella doppia sparatoria nella quale ha perso la vita il carabiniere Legrottaglie, ed è però rimasto ucciso anche uno dei malviventi. “Puntuale come uno orologio svizzero è arrivato l’avviso di garanzia nei confronti dei due poliziotti che hanno fermato gli assassini del carabiniere Legrottaglie”. A renderlo noto è il segretario generale del Sap Stefano Paoloni. “I colleghi hanno fatto il loro dovere per fermare pericolosi assassini armati che non avevano esitato ad uccidere il carabiniere Legrottaglie. Hanno rischiato la loro vita per assicurare alla giustizia due efferati delinquenti e ora rischiano il processo. 🔗 Leggi su Lapresse.it