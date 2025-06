Cara Italia, a centrocampo siamo tranquilli: abbiamo il nuovo Pirlo, già pronto per Euro 2028. Da anni non si vede un talento con la sua visione e tecnica, e il nostro futuro azzurro si illumina di speranza. Andrea Pirlo ha lasciato un'impronta indelebile nel calcio, ma ora il suo erede sta emergendo, pronto a scrivere un nuovo capitolo di gloria. Il nostro centrocampo si affida a un talento che promette di restare nella storia del calcio italiano.

Cara Italia, a centrocampo siamo tranquilli: abbiamo il nuovo Pirlo Già pronto per Euro 2028"> Da anni non si vede un giocatore con la visione e la tecnica di Pirlo. Il centrocampo azzurro, però, potrebbe presto contare sul suo erede. Andrea Pirlo ha avuto una carriera straordinaria anche con la maglia della Nazionale italiana, diventando uno dei simboli del centrocampo azzurro per oltre un decennio. Dopo aver brillato con l’Under 21 — vincendo un Europeo nel 2000 e un bronzo olimpico ad Atene 2004 — Pirlo ha debuttato con la Nazionale maggiore nel 2002, sotto la guida di Giovanni Trapattoni. La consacrazione definitiva arriva nel 2006, quando gioca un ruolo fondamentale nella vittoria dell’Italia al Mondiale in Germania. 🔗 Leggi su Napolipiu.com