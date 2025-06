Caprile | Conte allenatore maniacale

di noi che vogliamo eccellere, ci spinge a lavorare con passione e dedizione. Caprile sottolinea come l’attenzione maniacale di Conte ricordi quella di Bielsa, evidenziando un approccio rigoroso che ispira i giovani atleti a dare il massimo in ogni dettaglio, perché solo così si raggiungono i grandi obiettivi.

Elia Caprile, portiere del Napoli in prestito al Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Cronache Di Spogliatoio". Queste le sue parole: "Non ho vissuto l'anno del decimo posto ma mi sono fatto raccontare alcune cose. Nei miei sei mesi al Napoli ho visto in Conte alcune cose che ho visto in Bielsa, ovvero la cura dei dettagli in maniera maniacale. Si sta in campo fino a quando la cosa non esce perfetta, senza lamentele perchè poi quello che fai bene il mercoledì' te lo ritrovi in campo la domenica. Secondo me questo è stato il loro segreto più grande, cioè avere un mister che non si fa problemi a farti stare in campo anche due ore e un quarto-due ore e mezza, perchè sa che quello che fai durante la settimana te lo ritrovi in partita.

