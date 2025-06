Cappadocia cadono due mongolfiere in Turchia | un morto e 31 feriti

Un incidente drammatico scuote la spettacolare Cappadocia: due mongolfiere sono precipitate nella valle di Ihlara, lasciando dietro di sé una scia di dolore con un morto e 31 feriti. Mentre le cause dell’incidente restano ancora da chiarire, la tragedia solleva interrogativi sulla sicurezza di questa incantevole attrazione turistica. La comunità locale e i visitatori si chiedono cosa possa aver provocato questa ennesima tragedia nel cuore della Turchia.

Due mongolfiere sono precipitate oggi in Cappadocia, nella Turchia centrale, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 31. Lo riportano i media locali. L’incidente è avvenuto nella valle di Ihlara, nella provincia di Aksaray, riportano l’agenzia di stampa privata Ilhas News Agency e altri media. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente. Secondo la tv turca Ntv Haber, la persona morta nell’incidente sarebbe un pilota e i feriti sarebbero turisti provenienti da Indonesia e India. I giri in mongolfiera sono un’attività turistica molto popolare nella Turchia centrale, zona costellata di antiche chiese scavate nella roccia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cappadocia, cadono due mongolfiere in Turchia: un morto e 31 feriti

Il pilota della mongolfiera coinvolta nell'incidente ha tentato un atterraggio d'emergenza. Purtroppo, durante questa manovra, è rimasto impigliato nelle corde

