Capodimonte potenti getti d’acqua con pistola elettrica su passanti | denunciati due 18enni

Una tranquilla giornata nel quartiere Capodimonte si è trasformata in un episodio di tensione: due giovani sono stati denunciati dopo aver usato una pistola elettrica per scatenare getti d’acqua ad alta pressione su passanti e automobilisti. Un comportamento irresponsabile che ha attirato l’attenzione delle autorità e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza in zona. La vicenda sottolinea quanto sia importante mantenere il rispetto e la calma nelle nostre strade.

I due giovani avrebbero utilizzato una pistola elettrica per ‘sparare’ getti d’acqua ad alta pressione contro passanti e automobilisti nel quartiere Capodimonte, a Napoli. Due ragazzi di 19 e 18 anni sono stati denunciati dai carabinieri perché nei giorni scorsi in via dei Pini, a Napoli, avevano ‘sparato’ getti d’acqua ad alta pressione contro passanti . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Capodimonte, potenti getti d’acqua con pistola elettrica su passanti: denunciati due 18enni

In questa notizia si parla di: getti - acqua - passanti - capodimonte

Getti d’acqua ad alta pressione contro i passanti, due denunciati - Due giovani a Napoli sono stati denunciati dai carabinieri dopo aver utilizzato una pistola elettrica per spruzzare getti d’acqua ad alta pressione contro passanti e automobili in via dei Pini.

Con una pistola elettrica sparano potenti getti d'acqua contro passanti e auto a Capodimonte: denunciati due ragazzi; Napoli, pallini di piombo e acqua sui passanti: chiuse le indagini, individuati e denunciati i responsabili; Capodimonte, potenti getti d’acqua con pistola elettrica su passanti: denunciati due 18enni.

Con una pistola elettrica sparano potenti getti d’acqua contro passanti e auto a Capodimonte: denunciati due ragazzi - I due giovani, a distanza di qualche giorno, sono stati individuati e denunciati dai carabinieri: hanno 18 e 19 anni ... Riporta fanpage.it