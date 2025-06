Canottaggio 2 vittorie e 4 podi in specialità olimpiche per l’Italia nell’ultima giornata di Coppa del Mondo a Varese

L’ultima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 a Varese ha regalato emozioni e successi all’Italia nel canottaggio e paracanottaggio. Con due vittorie e quattro podi, gli atleti azzurri hanno dimostrato ancora una volta la loro eccellenza sui laghi di Schiranna. Un traguardo che conferma il talento e la passione della nazionale italiana, pronta a conquistare nuovi orizzonti nelle prossime sfide.

Arrivano altri cinque podi per l’Italia nella giornata conclusiva della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio e paracanottaggio, andata in scena alla Schiranna: a Varese si registrano i successi del due senza senior femminile di Laura Meriano ed Alice Codato e del quattro di coppia senior maschile di Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, mentre centrano la piazza d’onore il doppio senior maschile di Niels Torre e Gabriel Soares ed il singolo PR1 maschile di Giacomo Perini, infine sale sul gradino più basso del podio l’ otto senior maschile di Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Alessandro Gardino, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio, 2 vittorie e 4 podi in specialità olimpiche per l’Italia nell’ultima giornata di Coppa del Mondo a Varese

In questa notizia si parla di: canottaggio - podi - italia - giornata

Canottaggio, tre podi per l’Italia nelle prime finali di Coppa del Mondo a Varese - La seconda giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio e paracanottaggio a Varese si chiude con un successo tutto italiano.

Italia sul podio in Bulgaria! Gli Europei di canottaggio terminano con altre due medaglie: sia l’otto femminile sia quello maschile vincono il bronzo! Leggi qui https://bit.ly/3Fz8hc2 Federazione Italiana Canottaggio Vai su Facebook

L'Italia apre gli Europei con un doppio podio: medaglia d'argento per i due senza azzurri in Bulgaria; Mega Mondiale di Canottaggio Under 23, l’Italia sul podio: argento e bronzo di carattere; Italiani in gara domani · Olimpiadi di Parigi 2024 | 27 luglio.

Canottaggio, Italia tre volte sul podio nelle prime finali di Coppa del Mondo a Varese - Partono con il piede giusto le finali in cui l’Italia del Canottaggio è protagonista in Coppa del Mondo a Varese. Si legge su msn.com