Canoni demaniali marittimi ai Comuni la proposta piace al sindaco Masci | Strategico per potenziare città e turismo

Il sindaco Carlo Masci si schiera convintamente a favore della proposta nazionale di destinare i canoni demaniali marittimi ai Comuni, un passo strategico per potenziare i servizi sulle spiagge libere e garantire maggiore sicurezza attraverso il salvataggio. “Strategico – dichiara – puntare su un utilizzo intelligente delle risorse per valorizzare il nostro patrimonio costiero e migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei turisti.”

Pieno sostegno del sindaco Carlo Masci alla proposta avanzata a livello nazionale dalla Fipe-Confcommercio e sostenuta dal Sib Pescara perché i canoni demaniali marittimi vengano destinati ai Comuni per garantire servizi sulle spiagge libere e al salvamento. “Strategico – dichiara - puntare su. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Canoni demaniali marittimi ai Comuni, la proposta piace al sindaco Masci: "Strategico per potenziare città e turismo"

In questa notizia si parla di: canoni - demaniali - marittimi - comuni

Fiumicino, il Tar ha deciso: nessuno sconto per i canoni demaniali marittimi 2020 - Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha confermato che nel 2020 non sono previsti sconti o riduzioni per i canoni demaniali marittimi a Fiumicino, insistendo sul pagamento integrale, indipendentemente dalla pandemia.

Leggi su Tgr Abruzzo Assegniamo i canoni demaniali marittimi ai Comuni E' la proposta del sindaco di Pescara Carlo Masci che appoggia quanto già richiesto dalla Sib Confcommercio Vai su Facebook

Assegniamo i canoni demaniali marittimi ai Comuni Vai su X

Assegniamo i canoni demaniali marittimi ai Comuni; Balneari, Masci: i canoni demaniali marittimi siano assegnati ai Comuni; Dichiarazione di Carlo Masci sui canoni demaniali marittimi.

Canoni demaniali marittimi ai Comuni, la proposta piace al sindaco Masci: "Strategico per potenziare città e turismo" - Totale sostegno alle proposte avanzate dalla Fipe Confcommercio, e sostenute anche dal Sib Pescara, al governo nell'ambito della discussione del decreto legge Infrastrutture: sì anche alla revisione d ... ilpescara.it scrive