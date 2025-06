Canoa slalom Chiara Sabattini seconda nel kayak cross in Coppa del Mondo a Pau

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom si è conclusa con un trionfo per l’Italia, regalando emozioni e medaglie di prestigio. Chiara Sabattini, nella disciplina del kayak cross femminile, ha conquistato un fantastico secondo posto, dimostrando talento e determinazione in una competizione di alto livello. Questo risultato suggella la crescita delle nostre atlete e apre nuove prospettive per l’Italia nel panorama internazionale.

Si chiude con un magnifico podio per l’Italia la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom, andata in scena a Pau, in Francia: nel kayak cross femminile centra uno splendido secondo posto Chiara Sabattini, battuta solo dall’ iberica Miren Lazkano, mentre tra gli uomini si impone l’altro spagnolo Pau Echaniz. KAYAK CROSS. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel kayak cross femminile l’ azzurra Chiara Sabattini coglie un importantissimo secondo posto, cedendo nella finale a quattro soltanto alla spagnola Miren Lazkano, mentre completa il podio l’altra iberica Maialen Chourraut, terza a causa di una penalità, infine viene declassata in quarta posizione la ceca Olga Samkova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa slalom, Chiara Sabattini seconda nel kayak cross in Coppa del Mondo a Pau

