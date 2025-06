Cane precipita per 6 metri in un crepaccio salvato dai Vigili del fuoco

Un salvataggio che commuove il cuore: un cane di nome Mia, precipitato in un crepaccio di 6 metri vicino a Lecco, ha trovato salvezza grazie all’eccezionale intervento dei Vigili del Fuoco. La loro prontezza e coraggio hanno permesso di riportare in salvo il fedele amico a quattro zampe. Una storia di altruismo e dedizione che dimostra come il valore e l’umanità siano sempre pronti a fare la differenza.

Cane nel crepaccio, precipita per 6 metri, salvato dai Vigili del fuoco vicino a Lecco. I Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenuti ieri a Torre de’ Busi (Lecco) in supporto ai Vigili del Fuoco di Lecco, per recuperare un cane di nome Mia caduto in una spaccatura della roccia profonda circa 6 . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

