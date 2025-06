Cane inghiottito dalla terra | la lotta disperata di Mia e il salvataggio miracoloso | Poteva finirci un bambino

Una storia di coraggio e speranza quella di Mia, il cane che rischiava di essere inghiottito dalla terra a Torre de' Busi. Una fenditura profonda più di 6 metri ha minacciato la sua vita, ma grazie all’eccezionale lavoro dei vigili del fuoco di Lecco e Monza, il suo salvataggio è diventata una vera e propria impresa miracolosa. La sua vicenda ci ricorda quanto il valore e l’umanità possano fare la differenza.

Torre de' Busi (Bergamo) – Mia è caduta una fenditura profonda più di 6 metri e non riusciva più a venirne fuori. È rimasta incastrata nella stretta spaccatura nel terreno, e più si divincolava per cercare di risalire, più sprofondava e restava bloccata. Mia è un cane, tipo un setter da caccia. L'hanno recuperata e salvata tanta fatica e tanta inventiva i vigili del fuoco di Lecco e di Monza al termine di un intervento estremamente complesso. Mia nella tarda mattinata di domenica, durante una zampettata con il proprio padrone, nella zona di Torre de' Busi è stata inghiottita dalla terra: si è infilata in una sorta di crepaccio nel suolo ed è precipitata per una mezza dozzina di metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it