Candela nell’oscurità è il nuovo singolo di Giacomo Lariccia feat Noa & Mira Awad

Scopri "Candela nell'oscurità," il coinvolgente nuovo singolo di Giacomo Lariccia featuring Noa e Mira Awad, in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 6 giugno. Residente a Bruxelles e tre volte finalista al Premio Tenco, Lariccia continua a incantare con la sua musica autentica, aggiungendo questa intensa composizione come bonus track al suo atteso album "Canzoni nella tormenta". Un brano che accende l'anima, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sorprese…

È in rotazione radiofonica "Candela nell'oscurità", il nuovo singolo di Giacomo Lariccia feat. Noa & Mira Awad disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 6 giugno. Il cantautore italiano Giacomo Lariccia, residente a Bruxelles e tre volte finalista al Premio Tenco, presenta una nuova canzone che sarà inclusa come bonus track nel suo prossimo disco "Canzoni nella tormenta", previsto per l'autunno. Il brano vede la partecipazione straordinaria di Noa e Mira Awad, recentemente apparse sul palco del Festival di Sanremo. Lariccia è stato ispirato da un concerto che Mira Awad e Noa hanno tenuto insieme a Berlino.

GIACOMO LARICCIA feat. NOA & MIRA AWAD: da oggi in radio "CANDELA NELL'OSCURITÀ" una canzone in italiano, arabo ed ebraico, un messaggio di PACE e COESISTENZA; Candela nell'oscurità, Giacomo Lariccia con Noa e Mira Awad;

GIACOMO LARICCIA

Secondo politicamentecorretto.com: E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “Tremenda voglia di vivere” il nuovo singolo di Giacomo Lariccia pubblicato dalle label Avventura in musica/Salty Music.