Canales | Il Monterrey arriva con entusiasmo Vogliamo vincere

Sergio Canales, centrocampista del Monterrey, si presenta carico di entusiasmo per affrontare la sfida mondiale contro l’Inter. Il suo spirito di conquista e la determinazione della squadra messicana sono evidenti: vogliono vincere e lasciare il segno nel prestigioso Mondiale per Club. Mentre i nerazzurri si preparano all’esordio, il Monterrey si anima con l’obiettivo di sorprendere e di scrivere una pagina memorabile di questa competizione. La partita promette emozioni forti e grandi sfide da vivere insieme.

Sergio Canales, centrocampista del Monterrey, ha mostrato grandissimo entusiasmo all’arrivo negli Stati Uniti per El Universal. L’esordio al Mondiale per Club contro l’Inter. PREPARAZIONE – L’ Inter giocherà la sua prima partita del Mondiale per Club nella notte tra martedì e mercoledì. Alle ore 3 italiane i nerazzurri affronteranno il Monterrey, squadra proveniente dal Messico. Cristian Chivu e i suoi hanno cominciato a preparare il match da giorni anche se ci sono diverse defezioni da dover superare. Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Yann Bisseck lavorano a parte, così come Francesco Pio Esposito. 🔗 Leggi su Inter-news.it