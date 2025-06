Camporotondo Etneo | microchip adozioni e una giornata del cuore per combattere il randagismo

in un momento di solidarietà e impegno condiviso, portando avanti con passione il messaggio di rispetto e cura per i nostri amici a quattro zampe. Durante questa giornata speciale, si sono promossi microchippature e adozioni, creando un ponte tra cuore e responsabilità. Perché ogni cane merita una vita piena di amore e sicurezza, e insieme possiamo fare la differenza.

Una giornata per celebrare i cani, ma soprattutto un’occasione concreta per promuovere civiltà, accoglienza e responsabilità. A Camporotondo Etneo, la manifestazione "La giornata del cuore a 4 zampe", organizzata dal Comune in collaborazione con il centro cinofilo La Porziuncola, si è trasformata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Camporotondo Etneo: microchip, adozioni e una “giornata del cuore” per combattere il randagismo

In questa notizia si parla di: giornata - camporotondo - etneo - cuore

Camporotondo Etneo, prima “Giornata del Cuore a 4 Zampe”: microchip, mobilità e tanto amore per i cani - Il 14 giugno 2025, Camporotondo Etneo diventa il palcoscenico della "Giornata del Cuore a 4 Zampe", un evento che celebra l’amore per i nostri amici a quattro zampe! Porta il tuo cane in Piazza Sant’Antonio Abate per scoprire microchip, mobilità e tanto affetto.

?tante condivisioni per il nostro Paolino: un cuore grande che batte attorno ad un cane speciale in cerca di una casa per sempre ?. •Una taglia media, intero, 8 anni circa, in canile dal 2017. Leish positivo (titolazione bassa) ma trattato ed attualmente in Vai su Facebook

Camporotondo Etneo: microchip, adozioni e una “giornata del cuore” per combattere il randagismo; Catania ricorda Falcone e le vittime delle mafie giorno 23 maggio; Case in vendita a Camporotondo Etneo.

Camporotondo Etneo, prima “Giornata del Cuore a 4 Zampe”: microchip, mobilità e tanto amore per i cani - Il 14 giugno 2025 Camporotondo Etneo ospiterà in Piazza Sant’Antonio Abate la prima edizione della “Giornata del Cuore a 4 Zampe”, un evento interamente dedicato ai cani, con iniziative gratuite e ... cataniatoday.it scrive