L’estate del beach volley italiano si infiamma con emozioni e spettacolo senza precedenti! Alla Peter Pan Beach Arena di Caorle, i campioni si sono sfidati in tre giornate palpitanti, regalando al pubblico momenti indimenticabili. Chiara They, Sara Breidenbach, Alex Ranghieri e Manuel Alfieri hanno inaugurato alla grande questa stagione tricolore, dimostrando che il livello è altissimo e l’attesa per le prossime tappe è già alle stelle. La competizione promette scintille!

La stagione tricolore del beach volley è partita e non poteva esserci cornice migliore della Peter Pan Beach Arena di Caorle per lanciare l’estate del Campionato Italiano Assoluto. Davanti a un pubblico caloroso e a tribune gremite, Chiara They e Sara Breidenbach tra le donne, e Alex Ranghieri con Manuel Alfieri tra gli uomini, hanno messo le mani sul primo trofeo della stagione, al termine di tre giornate ad alta intensità tra sabbia rovente e giocate spettacolari. Nove tappe per inseguire un sogno chiamato scudetto: il lungo viaggio è appena cominciato, ma le prime indicazioni parlano chiaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Campionato Italiano di beach volley: Ranghieri-Alfieri e They-Breidenbach sbancano Caorle

