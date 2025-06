Campionato ELITE disponibile ora su FC 25 | in palio Abedi Pelé Mutaforma EVO e pacchetti partite limitate

Se sei pronto a dimostrare di essere il migliore, il nuovo “Campionato EVO ELITE” su FC 25 ti mette alla prova con sfide emozionanti e ricompense incredibili. Con quasi sette giorni di tempo e 24 partite a disposizione, puoi conquistare pacchetti esclusivi e il prestigioso Abedi Pelé Mutaforma 95. Non perdere questa occasione unica: completa l’obiettivo e assicurati premi che faranno la differenza!

È arrivato il nuovo obiettivo a tempo "Campionato EVO ELITE" all'interno delle Amichevoli Ultimate Team Live. I giocatori avranno a disposizione quasi 7 giorni per completare una serie di sfide e ottenere ricompense non scambiabili, tra cui pacchetti 87+ e un premio finale davvero imperdibile: Abedi Pelé Mutaforma 95. Avete a disposizione 24 partite! Tutte le Ricompense. Obiettivo completato: Premio: 1x Fine di un'era Hummels Non scambiab. Vinci 1 partita: pacchetto 83+ x5 e 500 XP. Vinci 2 partite: pacchetto 83+ x5. Vinci 3-4 partite: pacchetto 83+ x7 per ciascuna.