Campionati Societari Assoluti finale oro | doppio record per Doualla

Nella suggestiva cornice di Brescia, la prima giornata dei Campionati Societari Assoluti su pista si trasforma in una celebrazione dello sport e del talento emergente. Tra le protagoniste, Kelly Ann Doualla, 15enne del CUS Pro Patria Milano, conquista il centro dell'attenzione con un'impressionante performance nei 100 metri: 11.37 (+1.6), migliorando il suo personale di 9 centesimi e siglando un record che fa sognare un futuro sempre più luminoso.

