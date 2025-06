Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Ritmica poker assoluto di Sofia Raffaeli

Sofia Raffaeli torna a brillare sui palcoscenici della ginnastica ritmica italiana, aggiudicandosi per il quarto anno consecutivo il titolo All Around alla 55ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti. Un trionfo che conferma il suo talento e dedizione, coronando un’edizione emozionante al PalaGhiaccio di Folgaria. Con questa vittoria, Raffaeli si conferma ancora una volta come una stella imprescindibile del panorama sportivo nazionale, scrivendo un nuovo capitolo di eccellenza.

L'agente del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Sofia Raffaeli si aggiudica la 55ª edizione del Campionato Italiano Assoluto di Ginnastica Ritmica, organizzata dalla Federazione Ginnastica d'Italia con la società Gym Club Ala e l'Azienda per il Turismo Alpecimbra.

