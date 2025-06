Campi distrutti da fauna selvatica Gli agricoltori ancora in rivolta

Gli agricoltori italiani sono ancora in rivolta, tra campi devastati dalla fauna selvatica e un regolamento regionale contestato. Dopo la protesta choc dello scorso aprile, simbolo di un settore in crisi, la battaglia si sposta nelle sedi istituzionali con un ricorso straordinario di tre aziende. La lotta per difendere il mondo agricolo e ottenere giustizia continua, ma quali saranno le prossime mosse?

Dopo la protesta choc dello scorso aprile nella sede dell'Ambito Territoriale di Caccia al Codma, dove l'agricoltore Andrea Busetto (foto) si era simbolicamente tolto il sangue davanti a cittadini e stampa per denunciare l'abbandono del mondo agricolo, la battaglia contro il nuovo regolamento regionale sui risarcimenti per i danni da fauna selvatica è approdata nelle sedi istituzionali. Prima un ricorso straordinario presentato da tre aziende della provincia (riconducibili a Lara Gambini, Christian Gualtieri e lo stesso Busetto) e dall'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona (Upa), ed ora è anche il Consiglio regionale a farsi teatro dello scontro.

