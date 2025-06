Campania Teatro Festival | musica ambiente e diritti al Palazzo Reale di Napoli

Il Campania Teatro Festival Italia 2025 si conferma come un palcoscenico di innovazione e impegno sociale, unendo spettacolo, musica e ambiente in un’unica grande esperienza. Tra le iniziative più coinvolgenti spicca “Come Suona il Caos” di Maurizio Capone, eco-attivista e musicista, che trasforma l’arte in un potente strumento di sensibilizzazione. L’appuntamento, sin da pomeriggio, è...

Tempo di lettura: 2 minuti Un’esperienza che unisce arte, ecologia e impegno sociale, giunta alla sua quarta edizione nel programma del Campania Teatro Festival Italia 2025 troviamo anche “Come Suona il Caos ” progetto del musicista ed eco-attivista Maurizio Capone il quale conferma la sua vocazione di evento trasformativo, capace di coinvolgere il pubblico in azioni concrete per un futuro sostenibile. L’appuntamento, sin da pomeriggio, è per il 18 giugno con un workshop – e alle ore 21 il concerto intitolato “Femmena, Vita e Libertà” – si svolge nel Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale (Napoli), con un focus sulla dimensione femminile nella lotta ambientale e sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campania Teatro Festival: musica, ambiente e diritti al Palazzo Reale di Napoli

In questa notizia si parla di: teatro - festival - campania - musica

In occasione del Dopo Festival del Campania Teatro Festival, il giardino romantico di Palazzo Reale si anima tra musica, drink e street food. Ingresso gratuito. Vai su Facebook

