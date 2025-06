Cambiaso Juve | sondaggi da parte di due top club di Serie A i bianconeri continuano a fare muro a meno che… Le novità sul suo futuro

Il futuro di Andrea Cambiaso si fa incandescente: due grandi club di Serie A hanno sondato il terreno, ma la Juventus mantiene ferma la sua posizione. Tra interesse internazionale e le ambizioni di un talento in crescita, i tifosi si chiedono quale sarà la prossima mossa dei bianconeri. La vicenda si intensifica, lasciando tutti con il fiato sospeso: l’esterno continuerà a vestire la maglia della Juve o cambierà aria? Solo il tempo svelerà il prossimo capitolo.

Cambiaso Juve: sondaggi da parte di due top club di Serie A, i bianconeri continuano a fare muro a meno che. Le novitĂ sul futuro dell’esterno. Tra i calciatori piĂą tecnici della rosa della Juve e di conseguenza inseguiti dai top club italiani ed esteri c’è certamente Andrea Cambiaso, lo scorso gennaio molto vicino a un trasferimento record al Manchester City. Ora secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sulle sue tracce ci sarebbero due club italiani, che avrebbero fatto alcuni sondaggi: Napoli e Milan, con i rossoneri che sembrano essere piĂą determinati. Il mercato Juve ha intenzione di fare muro a meno di offerte irrinunciabili dall’estero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso Juve: sondaggi da parte di due top club di Serie A, i bianconeri continuano a fare muro a meno che… Le novitĂ sul suo futuro

