Calzada Ceo Al-Hilal | Inzaghi? Molto Legato all’Inter trattativa complicata!

Il trasferimento di Simone Inzaghi dall’Inter all’Al-Hilal è stato un percorso ricco di sfide e retroscena, rivelati recentemente dal Ceo del club spagnolo, Esteve Calzada. Tra complicazioni e negoziazioni tese, si cela il desiderio di portare in Arabia un allenatore di altissimo livello, simbolo di ambizione e rinnovamento. Ecco cosa è successo durante le settimane di trattativa, un capitolo che segna una nuova fase per il calcio internazionale.

Calzada parla dei giorni e delle settimane che hanno portato Simone Inzaghi a divorziare dall'Inter per scegliere l'Al-Hilal. Il Ceo del club rivela alcuni retroscena. TRATTATIVA NON SEMPLICE – Il Ceo dell'Al-Hilal, lo spagnolo Esteve Calzada, ha parlato a Marca della trattativa che ha portato Simone Inzaghi dall'Inter in Arabia: « È stata una trattativa complicata, ma siamo molto contenti perché abbiamo ingaggiato un allenatore di livello mondiale, tra i migliori al mondo, con un successo comprovato e che ha saputo tirare fuori il meglio da squadre non necessariamente formate con grandi giocatori.