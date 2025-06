California protesta ‘No Kings’ contro Trump a Laguna Beach | Rivogliamo la democrazia

A Laguna Beach, California, un forte messaggio di protesta si è levato nel giorno del 250° anniversario dell’esercito USA e del compleanno di Donald Trump. Con lo slogan “No Kings”, i manifestanti hanno espresso il loro desiderio di difendere la democrazia, i diritti civili e la libertà di restare nel Paese. Questo movimento rappresenta una voce vibrante contro ogni forma di fascismo e dittatura, ribadendo che la lotta per i diritti non si ferma.

“Protestiamo contro il fascismo, la dittatura, vogliamo i diritti indietro, la nostra democrazia e protestiamo perché vogliamo che i nostri concittadini possano restare qui”. Così alcune manifestanti a Laguna Beach, in California, durante le proteste nel giorno del 250esimo anniversario dell’esercito Usa (e compleanno del presidente Donald Trump). Le proteste in diverse aree statunitensi sono state chiamate ‘No Kings’. Proprio in California, a Los Angeles, sono scoppiate le proteste in seguito ad alcune retate contro migranti presunti illegali, sfociate in disordini violenti. “Molti americani non sono d’accordo con lui (Trump, ndr)” dice un’altra manifestante. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - California, protesta ‘No Kings’ contro Trump a Laguna Beach: “Rivogliamo la democrazia”

In questa notizia si parla di: california - trump - laguna - beach

Dazi, Trump: "L'Ue vuole un incontro per trattare" | Il presidente torna a insultare il governatore della California - L'Unione Europea richiede un incontro per discutere dei dazi imposti da Trump, mentre il presidente torna a criticare il governatore della California, Gavin Newsom.

California, protesta 'No Kings' contro Trump a Laguna Beach: Rivogliamo la democrazia; VIDEO California, protesta 'No Kings' contro Trump a Laguna Beach: Rivogliamo la; Catastrofico incendio in California..

‘No Kings’ protests come to coastal Orange County cities - Thousands turned out at the ‘No Kings’ protests in local cities on Saturday, which demonstrated against President Donald Trump and recent immigration raids. Scrive latimes.com