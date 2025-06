Calhanoglu via dall’Inter l’annuncio del papà e il blitz dell’agente

Hakan Calhanoglu sta vivendo giorni di grande fermento, tra smentite e rumors sempre più insistenti. L’ipotesi di un trasferimento al Galatasaray si fa strada, alimentata dall’annuncio del papà e dal blitz dell’agente. Il futuro del turco sembra ormai scritto: potrebbe lasciare l’Inter per approdare nella sua Istanbul, scrivendo così un nuovo capitolo della sua carriera. La situazione è in costante evoluzione e il mercato non aspetta.

Le ultime sul futuro del giocatore turco che potrebbe lasciare i nerazzurri per approdare ad Istanbul: il punto della situazione Hakan Calhanoglu al Galatasaray. Un’idea che nasce da lontano e che adesso potrebbe davvero concretizzarsi. La squadra giallorossa di Istanbul è da sempre nei pensieri del giocatore turco. Hakan Calhanoglu via dall’Inter, l’annuncio del papà del turco e il blitz dell’agente (LaPresse) – Calciomercato.it In passato attraverso diverse interviste, l’ex Milan è spesso uscito allo scoperto, dichiarando il proprio il tifo per il Galatasaray. Ora a 31 anni, dopo una stagione deludente, conclusa senza alcun trofeo, il sogno di vestire la maglia giallorossa potrebbe diventare realtà. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calhanoglu via dall’Inter, l’annuncio del papà e il blitz dell’agente

