Calhanoglu pressing Galatasaray | il regista dell’Inter ha aperto al trasferimento!

Il pressing del Galatasaray su Hakan Calhanoglu si intensifica, con il regista dell’Inter che ora apre ufficialmente alla possibilità di trasferirsi in Turchia, sua vera casa. Secondo fonti affidabili, l’interesse del club turco si fa sempre più concreto, e nuove indiscrezioni emergono dai social: il padre di Calhanoglu ha recentemente alimentato le speranze dei tifosi con un messaggio importante. È il momento di seguire da vicino questa possibile svolta di mercato.

Pressing forte del Galatasaray nei confronti di Calhanoglu. Il regista dell’Inter ha aperto al trasferimento in Turchia, ovviamente la sua casa. Arrivano nuovi aggiornamenti. APERTURA – Hakan Calhanoglu vuole andare al Galatasaray. A riportarlo i colleghi di 433, secondo cui lo stesso centrocampista dell’Inter avrebbe aperto al trasferimento nella squadra turca. Peraltro, poche ore fa, il padre del 31enne aveva messo sul proprio account Instagram un post che lasciava poche interpretazioni. Lo stesso Galatasaray sta lavorando per portare il capitano della Nazionale in Turchia. Al momento, il regista nerazzurro si trova a Los Angeles insieme all’Inter per partecipare al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, pressing Galatasaray: il regista dell’Inter ha aperto al trasferimento!

Calhanoglu Galatasaray, offerta ufficiale all’Inter? 40 milioni sul piatto, lo scenario - Il Galatasaray non si ferma e sognano in grande: dopo aver portato Leroy Sané, sono pronti a lanciare un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro all’Inter per Hakan Calhanoglu.

Non solo l’Arabia Saudita. Anche dalla Turchia sono rimbalzati diversi rumors su un interesse del Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Pressing confermato, anche se al momento non sono arrivate offerte sul tavolo all’Inter L’Inter, a differenza di un anno fa, Vai su Facebook

