Calhanoglu Inter il padre del turco fa sognare i tifosi del Galatasaray | Spero che un giorno verrai qui

Calhanoglu Inter, il padre dell’ex Milan fa sognare i tifosi del Galatasaray: ecco le sue parole. Mentre in Turchia circolano voci sempre più insistenti riguardo a un possibile trasferimento di Hakan Calhanoglu al Galatasaray, il padre del calciatore dell’ Inter, Hüseyin, ha alimentato le speranze dei tifosi del club con un post su Instagram. Nel suo messaggio, accompagnato da un collage di foto che ritraggono il figlio, Hüseyin ha espresso il desiderio di vedere Hakan indossare la maglia del Galatasaray, scrivendo: “ Spero che un giorno verrai al Galatasaray “. Queste parole, ovviamente, non sono passate inosservate e hanno suscitato un notevole entusiasmo tra i sostenitori del Cimbom, la storica squadra di Istanbul. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, il padre del turco fa sognare i tifosi del Galatasaray: «Spero che un giorno verrai qui»

