Calhanoglu il pensiero all’addio! In Turchia sono sicuri – TS

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter è ancora avvolto nel mistero, con le sirene turche che si fanno sempre più insistenti. I club in Turchia sembrano pronti a fare sul serio, alimentando speculazioni e speranze tra i tifosi. Un semplice “Perché no?” del regista nerazzurro potrebbe aprire scenari di mercato inaspettati, lasciando tutti con il fiato sospeso sul suo possibile addio o rinnovo. La prossima mossa è tutta da scoprire.

L'Inter guada con attenzione anche al futuro di Hakan Calhanoglu. Nelle ultime ore le sirene turche si sono fatte più insistenti, con i club turchi che non smentiscono l'interesse per il regista nerazzurro, spiega Tuttosport. INTERESE – Un semplice «Perché no?» pronunciato da Hakan Calhanoglu potrebbe aprire scenari di mercato inattesi. Secondo il quotidiano turco Fanatik, il centrocampista dell'Inter avrebbe mostrato apertura a un possibile trasferimento al Galatasaray, club per il quale tifava da bambino. Dalla Turchia trapela che prima della partenza per il Mondiale per Club negli USA, alcuni dirigenti del Galatasaray avrebbero avuto un contatto diretto con il giocatore e il suo entourage, ricevendo segnali positivi.

